TOGG'u ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak

Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

21 ARALIK'TA TAŞINACAK



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.

Togg'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz".



21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de https://t.co/L1iZo2vOdh üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz. pic.twitter.com/oiyWwGnEOy REKLAM December 19, 2021

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