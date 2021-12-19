Ekonomi TOGGu ABDye Turkish Cargo taşıyacak
OTOMOTİV

TOGG'u ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u Turkish Cargo taşıyacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TOGGu ABDye Turkish Cargo taşıyacak
TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

21 ARALIK'TA TAŞINACAK


Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
EKONOMİ
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak

Marka kimliği süreci tamamlandı: Togg’a yeni logo
EKONOMİ
Marka kimliği süreci tamamlandı: Togg’a yeni logo

Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek
EKONOMİ
Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek
Herkes bu bitkiyi dikiyor

Herkes bu bitkiyi dikiyor

Tüm şehre dağıtıldı: İlaç yapımında kullanılacak
Avrupada ilk olacak

Avrupa'da ilk olacak

TOGG ile ilgili önemli detay.
Bizim için en büyük avantaj

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sevindiren TURKOVAC açıklaması.

​Bir şey olmasın diye günlerce başında bekliyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı.

​Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kat artıracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.