TOKİ arsa kuraları bugün başlıyor: Ankara 6 Şubat'ta çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sosyal konut kuraları sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün başlıyor. "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün Bitlis'te başlayacak. Birinci etap kuraları 13 ilde 6 Şubat'a kadar devam edecek.

ANKARA KURALARI 6 ŞUBAT'TA ÇEKİLECEK

1 Şubat'ta hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin kurasında yer alacak şehirler şu şekilde yer aldı; Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil ve Yozgat Merkez Müstakil. 2 Şubat'ta Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil ve Osmaniye Merkez Müstakil. 3 Şubat'ta Mardin Merkez Müstakil ve Niğde Merkez Müstakil. 6 Şubat'ta Ankara Merkez Müstakil ve Ankara Merkez Müşterek'in kuraları çekilecek.

BAKAN KURUM: ŞİMDİ SIRADA ARSA VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sırada arsalarımız var. Altyapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.



