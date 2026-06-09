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TOKİ'nin kurasız ev satışı haftaya başlıyor

TOKİ'nin kurasız ev satışı haftaya başlıyor

Ekonomi Servisi
04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
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Murat Kurum.
Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kurum, "TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" dedi. Görüntülerde Ankara Saraycık'ta bulunan 2+1 örnek konutlar yer aldı. Depreme dayanıklı ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen dairelerde salon, çocuk odası, yatak odası, mutfak ve banyo bölümleri tanıtıldı.

15 HAZİRAN-17 TEMMUZ ARASI

Kampanya kapsamında Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle satışa sunulacak. 3+1 konutların başlangıç fiyatı ise 3 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Yetkililer, projedeki konutların büyük bölümünün tamamlandığını, kalan kısmının ise bitme aşamasında olduğunu belirtti. TOKİ'nin açık satış kampanyasında konutlar, 15 Haziran-17 Temmuz arasında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle alınabilecek. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. TOKİ, alıcılara üç farklı ödeme modeli sunacak. İlk modelde peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödeyenler, 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanından yararlanabilecek. Üçüncü modelde yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek; kalan tutar için de 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunulacak.




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