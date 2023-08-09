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Ekonomi

Toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı. 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta ise genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

09:29 . 9/08/2023 Çarşamba
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Çalışmalar kapsamında 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi.

Çalışmalar kapsamında 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde ilk aşama tamamlandı.

Hafta boyunca süren komisyon çalışmalarında genele ve hizmet kollarına ilişkin maddelerin ön müzakeresi yapıldı.

11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi

Trt Haber'in haberine göre, çalışmalar kapsamında 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da komisyonun bazı toplantılarına katıldı. Komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi. Böylece toplu sözleşmede ön müzakere süreci tamamlanmış oldu.

14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. Müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek. 14 Ağustos’ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

Süreç ay sonuna kadar tamamlanacak.

#Memur
#Kamu çalışanları
#Toplu sözleşme
7 dakika önce
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