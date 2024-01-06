Toprakta yetişti borsada değerlendi

Veriler, tarım ürünlerinin borsa işlemlerinde rekorlar kırıldığını gösteriyor. Geçen yıl Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda gerçekleşen işlem hacmi 82 milyar TL'ye ulaşarak, işlem miktarı 12 milyon ton ve işlem sayısı ise 331 bin olarak kaydedildi. Bu dönemde işlem yapan yatırımcı sayısı 95 bin olurken, kayıtlı yatırımcı sayısı 216 bin oldu.

EN ÇOK MISIR İLGİ GÖRDÜ

Mısırın işlem hacmi %19 artışla 12,9 milyar TL'ye ulaştı. Ekmeklik buğday işlem hacmi %44 artışla 5,2 milyar TL, makarnalık buğdayın işlem hacmi ise %38 artışla 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayçiçeği tohumunun işlem hacmi %32 azalış olurken, soya fasulyesinde %49 artış dikkat çekti.

EKMEKLİK BUĞDAY FİYATI %22 ARTTI

Tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki artış da geçen yılın son çeyreğinde farklılık gösterdi. Normal buğday fiyatı %16,58, ekmeklik buğday fiyatı %22,31, makarnalık buğday fiyatı %7,65, mısır fiyatı %12,64, arpa fiyatı %29,28 ve hububat fiyatları ise %15,33 artış gösterdi.

Tarım ürünlerinde dijital borsa devri

2018 yılında kurulan TÜRİB, aradan geçen altı yılda, tarım ürünleri ticaretinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin yedi bölgesinde çeşitli paydaşlarla iş birliğini sürdüren birlik, işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına da özen gösteriyor. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası’nda işlem hacmi 21,4 milyar TL, işlem miktarı 3 milyon ton ve işlem sayısı ise 87 bin olarak kaydedildi.











