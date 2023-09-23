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Ekonomi

Trabzon Port zirvede: Avrupa'nın en iyisi

Great Place to Work’ün belirlediği “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” Lüksemburg’daki törenle açıklandı. Trabzon Port, 150 şirket arasında zirveye oturdu. Genel Müdür Ermiş, “Ülkemiz ve limanımız adına gurur verici bir başarı” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 23/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Modern İpek Yolu’ndaki önemli lojistik merkezi olan Trabzon Port’un önemi gün geçtikçe artıyor.

Modern İpek Yolu’ndaki önemli lojistik merkezi olan Trabzon Port’un önemi gün geçtikçe artıyor.

Çalışanlara özel yaptığı memnuniyet anketleriyle tanınan Great Place to Work’ün “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinin zirvesini Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzonport kaptı. 150 şirket arasından sıyrılarak birinci seçilen Trabzon Port, Lüksemburg’da düzenlenen ödül töreninde Avrupa’nın en iyi işvereni ödülü aldı.


ÇALIŞAN MUMNUNİYETİ ZİRVEDE

Çalışan anketlerine dayanılarak yapılan araştırmada, Trabzon Limanı çalışanları anketteki birçok kategoride memnuniyetini yüzde 100 olarak ifade etti. 16 yıl önce Albayrak Grubu tarafından devralınan Trabzon Port, dünyanın büyük denizlerine açılan kapısı olarak faaliyet gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun beş önemli limanından biri, tarihî İpek Yolu’nun denize açılan ayağı ve günümüz Modern İpek Yolu’ndaki önemli lojistik merkezi olan Trabzon Port’un önemi gün geçtikçe artıyor.


BU BAŞARI BİZE SORUMLULUK YÜKLÜYOR

Avrupa'nın en iyi işyeri olmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş “Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu değerler arasında helal kazanç, kardeşlik dayanışması, insana ve emeğe değer verilmesi, tüm insanlar için adalet ve hakkaniyet yer alıyor. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz” dedi.


Bakan Kacır'dan Albayrak Medya'ya övgü: Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor
Bakan Kacır'dan Albayrak Medya'ya övgü: Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Albayrak Medya standını ziyaret etti. Burada Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun'a konuşan Bakan Kacır, "Albayrak Medya'yı da seviyoruz çünkü GZT, TVNET ve Yeni Şafak ile Türkiye'nin nitelikli habercilikle buluşmasında önemli bir rol oynuyor" dedi. TEKNOFEST ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, "TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama altmışlı, yetmişli, seksenli yaşlarında olup kendini halen genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyorlar, akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi belki onlar gençlerden de daha yakından tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla onlar için bugün artık geldiğimiz nokta Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olması hayli bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

#Trabzon Port
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#işveren
#Avrupa
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