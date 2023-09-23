Trabzon Port zirvede: Avrupa'nın en iyisi

Modern İpek Yolu’ndaki önemli lojistik merkezi olan Trabzon Port’un önemi gün geçtikçe artıyor.
Çalışanlara özel yaptığı memnuniyet anketleriyle tanınan Great Place to Work’ün “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinin zirvesini Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzonport kaptı. 150 şirket arasından sıyrılarak birinci seçilen Trabzon Port, Lüksemburg’da düzenlenen ödül töreninde Avrupa’nın en iyi işvereni ödülü aldı.
ÇALIŞAN MUMNUNİYETİ ZİRVEDE
Çalışan anketlerine dayanılarak yapılan araştırmada, Trabzon Limanı çalışanları anketteki birçok kategoride memnuniyetini yüzde 100 olarak ifade etti. 16 yıl önce Albayrak Grubu tarafından devralınan Trabzon Port, dünyanın büyük denizlerine açılan kapısı olarak faaliyet gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun beş önemli limanından biri, tarihî İpek Yolu’nun denize açılan ayağı ve günümüz Modern İpek Yolu’ndaki önemli lojistik merkezi olan Trabzon Port’un önemi gün geçtikçe artıyor.
BU BAŞARI BİZE SORUMLULUK YÜKLÜYOR
Avrupa'nın en iyi işyeri olmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş “Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu değerler arasında helal kazanç, kardeşlik dayanışması, insana ve emeğe değer verilmesi, tüm insanlar için adalet ve hakkaniyet yer alıyor. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz” dedi.