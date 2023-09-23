Trabzon Port zirvede: Avrupa'nın en iyisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Albayrak Medya standını ziyaret etti. Burada Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun'a konuşan Bakan Kacır, "Albayrak Medya'yı da seviyoruz çünkü GZT, TVNET ve Yeni Şafak ile Türkiye'nin nitelikli habercilikle buluşmasında önemli bir rol oynuyor" dedi. TEKNOFEST ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, "TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama altmışlı, yetmişli, seksenli yaşlarında olup kendini halen genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyorlar, akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi belki onlar gençlerden de daha yakından tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla onlar için bugün artık geldiğimiz nokta Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olması hayli bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.