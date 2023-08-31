Bakan Kacır'dan Albayrak Medya'ya övgü: Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor

"Bizi tabi gururlandıran yediden yetmiş yediye bir katılım olması. Yani TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama altmışlı, yetmişli, seksenli yaşlarında olup kendini halen genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyorlar, akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi belki onlar gençlerden de daha yakından tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla onlar için bugün artık geldiğimiz nokta Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olması hayli bir anlam taşıyor."