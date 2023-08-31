Bakan Kacır'dan Albayrak Medya'ya övgü: Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun'un sorularını yanıtladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
, etkinliğin ikinci gününde
Albayrak Medya
standını ziyaret etti.
'Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor'
'Türkiye'yi nitelikli habercilikle buluşturuyor'
Burada Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun'a konuşan Bakan Kacır, Albayrak Medya'dan övgüyle bahsederek
"Albayrak Medya'yı da seviyoruz çünkü GZT, TVNET ve Yeni Şafak ile Türkiye'nin nitelikli habercilikle buluşmasında önemli bir rol oynuyor"
ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır,
"Her yıl olduğu gibi büyük bir heyecan ve coşku ile milletimizle buluştu. Altıncı yılımızda TEKNOFEST'i ilk kez başkente, Ankara'mıza getirmiş olduk. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Türkiye'nin tam bağımsızlık meydanıyla TEKNOFEST'te buluşturmuş olduk. Bunun coşkusuna heyecanınla ortaklık ettik. Bugün de yine muazzam bir ilgi var. Hem Ankara'nın farklı ilçelerinden hem çevre illerden Türkiye'nin dört bir yanından yine çok sayıda misafirimiz ziyaretçimiz bizimle birlikte."
dedi.
'Bizi tabi gururlandıran yediden yetmiş yediye bir katılım olması'
'Bizi tabi gururlandıran yediden yetmiş yediye bir katılım olması'
Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizi tabi gururlandıran yediden yetmiş yediye bir katılım olması. Yani TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama altmışlı, yetmişli, seksenli yaşlarında olup kendini halen genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyorlar, akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi belki onlar gençlerden de daha yakından tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla onlar için bugün artık geldiğimiz nokta Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olması hayli bir anlam taşıyor."
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33 dakika önce