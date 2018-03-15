Trafik cezasını öğrenmek çok kolay

Ceza bilgilerinizi görüntülediğiniz sayfada ayrıca “detay” sekmesine tıklayarak, plakanıza yazılan ceza ile ilgili daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik sorgusu sayfası üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Nasıl mı? Aşağıda görmüş olduğunuz sorgulama ekranına girdikten sonra adınız, soyadınız, TC Kimlik Numarası ve doğum yılı bilgilerinizi doldurarak aracınıza ait trafik cezası borcu olup olmadığını araç ceza sorgulama sistemi ile öğrenebilirsiniz.



Plakadan araç ceza sorgulama adımları

Günümüzde artık araç sahipleri trafik cezalarını evlerine gelen postalarla değil, sadece cep telefonlarını kullanarak saniyeler içerisinde, istedikleri yerde plaka sorgulama yöntemiyle öğrenebiliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sağladığı sistemle sadece birkaç bilgi sayesinde isteyen herkes trafik cezasının olup olmadığını plaka bilgilerini kullanarak araç borç sorgulama yöntemiyle öğrenebiliyor. İnternet üzerinden sağlanan bu hizmet ayrıca turkiye.gov.tr adresi üzerinden de sağlanıyor. Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz içinse aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra “E- Hizmetler” bölümüne geçiş yapın.

Daha sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü sekmesinin altında bulunan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sekmesine tıklayın.

Plakadan trafik cezası sorgulama sayfasına ayrıca “Site içi ara” bölümüne almak istediğiniz hizmetin birkaç kelimesini yazarak da ulaşabilirsiniz.

Bütün bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra son 1 yıl içerisinde adınıza tescil edilmiş bir plakaya yazılmış trafik cezası olup olmadığını görebilirsiniz.

Eğer son 1 yıl içerisinde araç plakanıza yazılmış herhangi bir ceza bulunmuyorsa, ekranda “Son 1 yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” İbaresi çıkacaktır.

Trafik cezası sorgulama sayfasına başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;

T.C Kimlik No.

Araç plakası

Cezanın yazıldığı il

Cezanın yazıldığı ilçe

Cezanın yazıldığı tam tarih

Cezanın yazıldığı saat

Toplam yazılan ceza tutarı

Ceza bilgilerinizi görüntülediğiniz sayfada ayrıca “detay” sekmesine tıklayarak, plakanıza yazılan ceza ile ilgili daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Detay sayfasında üst kısımdaki maddelenmiş bilgilere ek olarak ceza tutanağı seri no ve ceza maddeleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Araç borç sorgulama işlemlerinizi resmi olarak belirtilen platformlar dışında farklı internet siteleri üzerinden gerçekleştiremeyeceğinizi unutmayın.

EKONOMİ "Arabam nerede?" diye aramayın

EKONOMİ 15 günde ödeyene indirim