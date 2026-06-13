Trafik sigortası değer kaybını da karşılayacak

Trafik kazalarında araç sahiplerinin en çok tartıştığı konulardan biri olan değer kaybı tazminatına ilişkin yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, kaza nedeniyle hasar gören araçlar için yapılacak başvurular artık yalnızca onarım masraflarını değil, araçta oluşan değer kaybını da kapsayacak.

DEĞER KAYBINI EKSPER BELİRLEYECEK

Araç hasarı için başvuru yapan hak sahipleri, ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmadan değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Yeni uygulamaya göre araçtaki değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde görevlendirilecek sigorta eksperleri tarafından hesaplanacak. Hesaplamada aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören bölümleri, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değerleri dikkate alınacak. Eksper raporunda değer kaybı tutarı da yer alacak.

SAĞLIK VE SAKATLIK GİDERLERİ GÜVENCE ALTINDA

Sigorta şirketleri ise nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını izleyen iş günü içinde hesaplanan tutarı hak sahibine yazılı olarak veya kısa mesaj, e-posta, mobil uygulama, e-Devlet ya da benzeri kalıcı veri saklayıcıları aracılığıyla bildirecek. Düzenleme, trafik kazalarında yaralanan kişilere yönelik teminatlarda da önemli değişiklikler getiriyor. Tedavi sürecinde ortaya çıkan tüm sağlık giderleri, protez organ masrafları ve gerekli görülen bakıcı giderleri Sağlık Giderleri Teminatı kapsamında karşılanacak. Geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık nedeniyle doğan zararlar ise Sakatlanma Teminatı kapsamında değerlendirilecek. Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kişilerin yakınlarının uğradığı destek kaybı da Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı kapsamında tazmin edilecek. Böylece trafik sigortasında hem araç sahiplerinin hem de kazadan etkilenen kişilerin haklarının daha kapsamlı şekilde güvence altına alınması amaçlanıyor.







