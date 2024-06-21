Trikocudan üretim desteği çağrısı

Sektör temsilcileri ihracat ve iç piyasadaki gerilemeye dikkat çekti. 2022 yılında 2,6 milyar dolar olan ihracat, 2023 yılında 2,2 milyar dolara inerek yüzde 15 oranında geriledi. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, sektörde büyük çaplı işletmelerde henüz kapanma olmadığını ancak bu firmalarda küçülmelerin başladığını söylüyor. Küçük işletmelerde ve fasoncularda ise çok sayıda firmanın kapandığını belirten Balkuv, sektörde birçok şirketin makinelerini satışa çıkardığına dikkat çekiyor. Asla vazgeçilemeyecek bir sektör olduklarını belirten Balkuv, sağlam ve kalıcı üretim ile istihdam odaklı projelere ihtiyaçları olduğunun altını çiziyor.

Balkuv, şunları söyledi: "Mavi yaka, beyaz yaka maliyetleri 1.500 doların üzerinde. Yeterli sipariş alınamadığı taktirde firmaların bu masrafların altından kalkması mümkün olmaz. Türkiye, üretimde dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldi. Rakiplerimiz ile maliyetlerde 4 kat fark oluştu. Kur bu seviyede kaldığı taktirde ihracatçılarımızın yüzde 50'den fazlası ayakta kalamayacak. Ya kapatacak ya da işletmesini yurt dışına taşıyacak. İhracatçılar, bankalardan hem kredi almanın peşinde, hem de vadesi gelmiş kredilerini çok yüksek faizlerle erteleme çabasında. İhracatçı, bu ülkenin kalkınması için olmazsa olmazı."