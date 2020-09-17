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Ekonomi Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu Bu yılın ilk ejder meyvesi hasadını yaptılar, 45 bin meyve bekliyorlar
İŞ DÜNYASI

Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu: Bu yılın ilk ejder meyvesi hasadını yaptılar, 45 bin meyve bekliyorlar

Antalya'nın sebze deposu olarak bilinen Aksu’da domatesle başlayan ve biberle devam eden tarım serüveni tropikal meyveler ile çeşitliliğini artırıyor. Son zamanların trendi ejder meyvesi, çarkıfelek, papaya, kuşkonmaz, şeker otu gibi sebze ve meyveler bu topraklarda yetişiyor. Üç yıl önce Aksu'da ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan İranlı iş adamları Afşin Yazdanı ve Alireza Huseyni, bu yıl ilk hasadı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Sezon sonuna kadar hasadın 45 bin rakamına ulaşması bekleniyor.
Sezon sonuna kadar hasadın 45 bin rakamına ulaşması bekleniyor.

İranlı iş adamları Afşin Yazdanı ve Alireza Huseyni 3 yıl önce Aksu’da ejder meyvesini kapalı alanda yetiştirmeye başladı. İlk iki sene ekilen fidelerin yetişmesini bekleyen iş adamları, bu yıl ilk ürünlerini almaya başladı.

İHA

Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor
EKONOMİ
Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor

45 bin rakamına ulaşmayı bekliyorlar

Mayıs ayında başlayan meyve hasadı, kasım ayına kadar devam edecek. Bu yılın ilk hasadında yaklaşık 20 bin meyve beklenirken, şu ana kadar 12 bin meyve topladıklarını söyleyen Afşin Yazdanı ve Alireza Huseyni, sezon sonuna kadar bu sayının 45 bin rakamına ulaşmasını tahmin ettiklerini söyledi.

İHA

Ejder meyvesi Türk pazarında yerini alıyor
EKONOMİ
Ejder meyvesi Türk pazarında yerini alıyor

  • İş adamları, bir sonraki yıl için de 3 katı ürün alacaklarını ve 150 bin meyve hasadı yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.


9 çeşit ejder meyvesi üretilen seralarda 2 adet meyve yaklaşık bir kilogramdan fazla geliyor. Meyvenin kilosu 25 TL’ye satılıyor. Yurt dışına da satış yapan İranlı ortaklar yurt içine de ağırlık veriyor.

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