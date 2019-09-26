Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karakeşli Mahallesi’nde alternatif ürün olarak, çiftçi Arif Doğan (31) tarafından yetiştirilen ejder meyvesi, üreticisini sevindiriyor.

Bir dönüm serada meyve yetiştiriciliği yapan Arif Doğan, "Daha önce bu serada domates yetiştiriciliği yapıyordum. Domatesten istenilen ekonomik geliri elde edemeyince alternatif ürün arayışına girdim. İnternet sitesinden ve değişik yerlerden yaptığım araştırma sonucunda ilçemizde de yetiştirilebileceğini öğrendiğim Ejder meyvesini ile tanıştım. Sordum soruşturdum ve dikmeye karar verdim. 4 yıl önce seraya diktiğim fidanlar artık meyve vermeye başladı" dedi.

DHA Pitaya'dan elde edilen verim, üreticisini sevindirdi.

Arif Doğan, pazar sorununun olmadığını ifade ederek, "Alternatif ürün olarak yetiştirdiğim ejder meyvemizin hasadına başladık. Pazar sorunumuz olmadığı için şu anda tanesini 20 TL’den satıyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlere ve büyük otellere kargo ile gönderiyoruz. Bir dönüm ejder meyvesi seramızdan yılda 50 bin TL kazanç elde ediyoruz. Domates yetiştiriciliğinden böyle kazanç elde edemiyorduk. 4 dönüm tarlama da bu meyveden dikip, gelirimi arttırmak istiyorum" diye konuştu.

DHA Çiftçi Arif Doğan tarafından yetiştirilen ejder meyvesinin tanesi 20 liradan satılıyor.

Doğan, "Ejder meyvesinin yetiştirilmesi de diğer sera ürünlerine göre daha kolay. Emeği az ama getirisi çok güzel. Görünüşü ve lezzeti ile birçok kesimin ilgisini çekiyor" dedi.

DHA Ejder meyvesi Pitaya'nın faydaları vatandaşların ilgisini çekti.

"Sağlığımıza da çok faydalı olan bu meyveyi herkese tavsiye ediyorum" diyen Doğan, "Özellikle alternatif ürün yetiştirmek isteyen bütün üreticilerimize öneririm" ifadesini kullanıldı.

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Ejder meyvesi Pitaya'nın faydaları

Pitaya, içinde bolca C vitamini bulunduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yine C vitaminin etkisiyle güçlü antioksidan özellik gösteriyor, vücuda serbest radikallerin girmesini önleyerek bizi hastalıklardan koruyor. Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor. Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor, iyileşme sürecine destek oluyor. Bol miktarda likopen içeren pitaya, likopenin etkisiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor. Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor. Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor. İçindeki potasyum sayesinde göz sağlığına da destek olmayı unutmayan pitaya, özellikle göz kuruluğu çekenlere çok fayda sağlıyor.

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