Ekonomi Mesleğinden bıktı kimsenin yapamadığını yaptı
İŞ DÜNYASI

Ejder meyvesi nasıl üretilir? Pitaya nasıl üretilir?

Mesleğinden bıktı kimsenin yapamadığını yaptı

Antalya’da 20 yıla yakın zamandır inşaat işi ile uğraşan ve mesleğinden bıkan girişimci, İranlı ortağı ile 100 bin dolarlık "ejder meyvesi" olarak bilinen pitaya üretimine başladı. 25 yıllığına kiraladığı kapalı alan için 5 ülkeden 9 bin fidan getirten girişimci adam, hasat zamanını dört gözle bekliyor.

IHA
İş makinelerinden bıktı 100 bin dolarlık ‘ejder meyvesi’ üretimine girdi.
İş makinelerinden bıktı 100 bin dolarlık ‘ejder meyvesi’ üretimine girdi.

Antalya yaşayan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Ramazan Delibaş, 20 yıl önce memleketi Erzurum’dan inşaat işine girmek üzere Antalya’ya taşındı. Antalya’da 20 yıl boyunca inşaat sektöründe çalışan ve mesleğinden bunalan Delibaş, Antalya’da örtü altı ürün yetiştiriciliğinin merkezi Aksu ilçesinde 7 bin metrekare bir alan kiraladı. Delibaş, yanına İranlı 2 çocuk babası Ali Rıza Hüseyni’yi de ortak olarak aldı. Ortağı ile 7 bin metrekare alan için 100 bin dolar yatırım yapan ikili, bir dizi görüşmeler gerçekleştirdikten sonra "ejder meyvesi" olarak bilinen pitaya üretimi yapmaya karar verdi.

DHA
Ejder meyvesi olarak bilinen pitaya.

"5 ülkeden 9 bin fidan getirtti"

İki ortak 25 yıllığına kiraladıkları kapalı alan için 5 ülkeden 9 bin fidan getirtti. Fidanları toprakla buluşturan ve yaklaşık bir metre boyunu alan pitayaların meyve vereceği günü dört gözle bekleyen iki ortak, günün büyük bir bölümünü pitayaların içerisinde geçiriyor. Dondurma imalatı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi 7 dönümlük alanda yetiştirmeyi düşünen ortaklar, ihracat yapmayı da istiyor.

"İş makineleri bizi çok yordu"

Yatırım süreci hakkında bilgi veren Ramazan Delibaş, "İranlı bir ortağım ile diğer mesleklerimizi bir kenara bıraktık. Antalya iklimine uyum sağlamış olan pitaya yetiştirmeye karar verdik. 7 bin metrekare kapalı alan 9 bin fidan diktik. Bir yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Allah izin verirse 25 yıl bu ağaçlarımız bize meyve verecek. Fidanları 5 farklı ülkeden getirdik. Tamamı adaptasyon sağladı. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mayıs-Haziran gibi meyveleri toplarız. Şeker hastası ve kanser hastaları için iyi bir meyve olduğunu biliyoruz. Domates yetiştirmek istemedim. Kimsenin yapmadığı bir işi yapmak istedim. Daha önce inşaat işi yaptım. İş makineleri bizi çok yordu" açıklamasında bulundu.

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