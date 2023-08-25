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Ekonomi

TROY kartın payı yüzde 4’e yükseldi

Kartlı ödemeler temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752,5 milyar TL oldu.

Ekonomi Servisi
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; aynı dönemde Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile yapılan alışveriş işlem hacmi yaklaşık 7 kat büyümeyle 17,9 milyar TL’ye ulaştı.

25 MİLYAR TL’LİK İŞLEM

Nakit çekimi de dahil edildiğinde TROY logolu kartlarla gerçekleştirilen toplam işlem tutarı 25 milyar TL’yi buldu. Böylece kartlı ödemelerde TROY kullanım oranı yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayı itibarıyla toplam kart sayısı 371,9 milyon adede çıktı. TROY logolu kart sayısı da aynı dönemde 15 milyona yaklaştı. Toplam kart sayısı içerisinde TROY’un payı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.



#TROY
#Bankalararası Kart Merkezi
#Ekonomi
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