TROY kartın payı yüzde 4’e yükseldi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; aynı dönemde Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile yapılan alışveriş işlem hacmi yaklaşık 7 kat büyümeyle 17,9 milyar TL’ye ulaştı.

Nakit çekimi de dahil edildiğinde TROY logolu kartlarla gerçekleştirilen toplam işlem tutarı 25 milyar TL’yi buldu. Böylece kartlı ödemelerde TROY kullanım oranı yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayı itibarıyla toplam kart sayısı 371,9 milyon adede çıktı. TROY logolu kart sayısı da aynı dönemde 15 milyona yaklaştı. Toplam kart sayısı içerisinde TROY’un payı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.