Ekonomi Trump 25 yıl sonra liste dışı Artık En Zengin 400den biri değil
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Trump 25 yıl sonra liste dışı: Artık 'En Zengin 400'den biri değil

ABD Eski Başkanı ve iş insanı Donald Trump, Forbes dergisi tarafından açıklanan "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesine son 25 yılda ilk kez giremedi.

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Haber Merkezi AA
Trump 25 yıl sonra liste dışı: Artık En Zengin 400den biri değil
Donald Trump

Forbes, Trump'ın ilk kez "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını duyurdu.

"400 MİLYON DOLAR İLE KAÇIRDI"

Trump'ın emlak sektöründeki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, Trump'ın ilk 400'e girmeyi 400 milyon dolar ile kaçırdığı kaydedildi.

KORONAVİRÜS VURDU: 600 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Öte yandan Trump'ın Kovid-19 salgınının başından bu yana 600 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.

Forbes'un ABD'nin en zenginleri sıralamasında, 2016'da ABD başkanlığına seçildiğinde 156'ncı sırada olan Trump, görevinin son yılı olan 2020'de 339'uncu sıraya gerilemişti.

Söz konusu listede Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 201 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bezos'u 190,5 milyar dolar ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 134,5 milyar dolar ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg takip ediyor.

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