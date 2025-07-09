Trump net konuştu: Tarifeler için süre uzatılmayacak

"Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır"