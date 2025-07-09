Trump net konuştu: Tarifeler için süre uzatılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, “1 Ağustos itibarıyla uygulanacak tarifeler için süre uzatılmayacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetti.
"Tarihte herhangi bir değişiklik olmayacak"
"Tarihte herhangi bir değişiklik olmayacak"
Trump,
"Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır"
ifadelerini kullandı.
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