TÜİK açıkladı: Güven endeksi ticaret ve inşatta arttı

Depremin yaralarını sarmak üzere 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Alınan verilere göre ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.