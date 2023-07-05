TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Son 18 ayın en düşük seviyesi

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre;

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre;

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük MEMUR maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.