TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Son 18 ayın en düşük seviyesi

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Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük MEMUR maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.