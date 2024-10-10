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TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Gerileme devam ediyor

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Gerileme devam ediyor

Halil Akkoç
10:0610/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İşsizlik oranlarında gerileme sürüyor.
İşsizlik oranlarında gerileme sürüyor.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre,
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olduğu hesaplandı.

#TÜİK
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