Her 3 gençten 1'i ne eğitimde ne işte

Mustafa Kahraman





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, genç işsizliğe dikkat çekti. OECD raporlarında yer alan ‘ne okulda ne istihdamda’ olan gençlerin, Türkiye'nin en önemli sosyal problemlerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, "Hep enflasyonu hep döviz kurunu konuşuyoruz. Ne okulda ne işte olan gençlerimizden 1- 1,5 milyonunu iş dünyasına katmak için yapacaklarımızı, enflasyon ve dolar kurundan önce konuşmak zorundayız" dedi.

Şekib Avdagiç

18-24 YAŞ ARASI TÜKETİMDEN KURTARILMALI

"Bizim nesil zor bir gençlik geçirdi. Çocuklarımızı ise biraz akvaryumda yetiştirdik” diyen Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Güneşe çevirdik, yemlerini verdik, oksijen verdik, sularını değiştirdik ve onlar fazla çabalamadan, üretmeden bizim verdiğimiz harçlıklarla pasif bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. 18-24 yaş arası bu gençlerimizi ne yapıp ne edip, ürettiği için tüketen tarafa kazandırmamız lazım. Gençliğimizin üreten tarafa evrilmesi için hızla politika geliştirmeliyiz."





1 MİLYONU İŞ HAYATINA KAZANDIRILMALI

Avdagiç, OECD'nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ başlıklı raporundaki tespitlerin, Türkiye'de her 3 gençten 1'inin ne eğitimde ne işte olduğunu gösterdiğini söyledi. Avdagiç, "Türkiye'de OECD'ye göre 18 ve 24 yaş arasındaki 100 gençten 31'i ne bir okulda eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Bu oran Fransa'da yüzde 16, Almanya'da yüzde 9, İtalya'da yüzde 18, İngiltere ve ABD'de yüzde 14." bilgisini aktardı. Avdagiç, ne okulda ne istihdamda olan yaklaşık 3,5 milyon gencin 1-1,5 milyonunun çok hızlı şekilde iş hayatına kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Avdagiç şunları kaydetti: "Bu gençlerimiz şu anda pasif ve tüketici. Bunu kattığımız zaman, çokça konuştuğumuz eleman, personel ihtiyacı ve bununla ilgili açıkları da çözme imkanına sahibiz. Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dünyasına katacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım."





"Göçmene ihtiyacımız var MI" deme lüksümüz olamaz

Son dönemde kumar illetiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Avdagiç, göçmen konusunda da şunları söyledi: "İstanbul'un doğurganlık hızı 1,20, Ankara'nın 1,20, İzmir'in 1,22. Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51. Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa'nın saltına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir'de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız almayacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz."















