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Ekonomi
İhale kanununda reform yapılacak

İhale kanununda reform yapılacak

Uğur Duyan
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekonomi yönetimi, başta Kamu İktisadi Teşekkülleri olmak üzere kamu maliyesinde kapsamlı bir reform hazırlığına giriyor. Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle uluslararası normlara uygun halde 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak.

2025 yılında reform paketleri peş peşe gündeme alınacak. Ekonomi yönetiminin ajandasında yılın ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda düzenleme var. Edinilen bilgiye göre, hükümet, kamu maliyesinde ve prim ödeme sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Yönetişim Reformu olmak üzere kamu maliyesini ıslah edecek bir dizi düzenlemeyi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gündeme getirecek.


ULUSLARARASI HALE GELECEK

Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak. Bu çerçevede, Kamu İhale Kanunu dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Bu çerçevede uzun yıllardır reform yüzü görmeyen Kamu Alımları Kanunu sektörel bazda ihale açma ve dijital alım çerçevesinde yenilecek. Bu kapsamda ulaştırma, enerji, su, elektronik iletişim sektörlerindeki kamu alımlarını düzenleyecek tasarı da Kamu İhale Kanunu teklifinde ye alacak. İstisnalar olmak üzere çeşitli alanlardaki yetkilerin bir kısmı bu kanuna taşınmış olacak.




#ihale kanunu
#düzenleme
#ekonomi
#reform

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