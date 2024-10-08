İstanbul Havalimanı 9 Ayda 60 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Uraloğlu, 2024 yılının ilk 9 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 687 bin 194, dış hatlarda ise 669 bin 114 olduğunu belirterek, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 752 bin 501 uçak trafiğine ulaşıldığını duyurdu. 2024 yılı Eylül sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu,

"Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 72 milyon 949 bin 528, dış hatlarda ise 104 milyon 186 bin 201 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 177 milyon 346 bin 498 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,7 artarken dış hatlarda yüzde 9, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu"