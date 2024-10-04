Bakan Uraloğlu duyurdu: Hava yolunda 12 yeni iç hat seferi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu firmalarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulundu. Uraloğlu,"Önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Pegasus, AJet ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldı.