Bakan Uraloğlu: Rize-Antalya arasında uçak seferi konulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayınlanan programda, Rize'deki ulaştırma ve altyapı projelerini değerlendirdi.





Rize-Artvin Havalimanı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 600 civarında uçak bulunduğunu kaydedip 58 havalimanından dünyada 347 noktaya sefer düzenlediklerini ifade etti.





Uraloğlu, "Havalimanlarına düzenlenecek seferlerde birkaç kriter var. Bir tanesi arz talep meselesi; bizden izin isterler biz de o izni veririz. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımız daha çok uçsun diye biz yurt içi uçuşlarında tavan fiyat uygulaması yaptık. Şu anda bir uçağın yüzde 80'inine kadar olanına kadarı 2 bin 500 liradan yükseğe satamaz hiçbir operatör. Yüzde 20'sini de 4 bin liraya kadar satabilir. 'Business'lar buna dahil değildir" dedi.





'Rize'den her hafta 72 sefer var'

Uçuş seferlerini haftalık olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Rize'den her hafta 72 sefer var. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 86 ile yüzde 89 arasında. Bu iyi bir oran. Biz yüzde 90 doluluğa ulaştığınızda o bölgeye ilave hat planlayın diyoruz. Rize de tam bu eşikte" dedi.





Ordu-Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize-Artvin havalimanlarının birbirine zararı değil, katkısı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Rize'de birçok sefer iptalinin olduğu ve Trabzon'a yönlendirildiği ile ilgili gündem oldu. Özellikle zamanında kalkışlar noktasında Rize'nin Trabzon'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rötarlar ve iptaller konusunda belirleyici olan esasında hava şartları. Rize ve Trabzon çok benzer şartları taşıyor. Birinde iptal edildiyse diğerinde devam eden azdır. Oradaki yedek havalimanı Erzurum'dur. Rize ve Trabzon havalimanları birbirinin yedeği değildir" diye konuştu.





'Rize-Antalya seferleri gündemde'

Rize-Antalya seferlerinin de gündemde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ekim ayı başında hava yolu operatörleriyle bir araya geleceklerini belirterek, "Rize- Antalya uçuşları gündemimizde. Kış ve bahar planlarını için operatörlerle toplantı yapacağız. Bu talepleri karşılamaya çalışacağız" dedi.





Bakan Uraloğlu, ayrıca İstanbul'a ek seferlerin konulması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Hava yolu şirketlerine doğrudan müdahalemiz olmamakla birlikte bu sektörün yöneticisi biziz. Bizim resmi olarak tavan fiyat uygulama yapılmasına yönelik hukuki bir yetkimiz yok. Operatörleri çağırıyoruz. Maliyetlerini alıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da arz ederek tavan fiyat koyuyoruz. Burada bir otorite ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki ayın başında hava yolu şirketleri ile toplantı yapacağız. Kesinlikle kendi inisiyatiflerine bırakmayacağız. Biz fiyatları baskılayarak buraya getirdik" diye konuştu.





Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın 2033 yılına gelindiğinde halihazırda 460 olan uçak sayısının 813 olacağını kaydederek, "O zaman çok daha rahat etmiş olacağız. Peyderpey bu artış gerçekleşecek. Bakın AJet ve Türk Hava Yolları kiralık uçak bulamıyorlar. Hatırlarsınız belki Ajet olayından aksamalar oldu diye çok eleştiri aldık. Dedik ki yurt dışı seferlerinden keseceksiniz. Sonrasında da Türk Hava Yolları'ndan uçak takviyesi yaptılar ve şu anda AJet düzene girdi" ifadelerini kullandı.





Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten bugüne 15 bin 954 uçak trafiği gerçekleşti, 2 milyon 400 bine yakın yolcu seyahat etti. Yıllık olarak orada 1 milyon üzerinde bir yolcu hareketi var. 2 yıllık bir havalimanı için bu rakamlar çok iyi" dedi.





Rize'ye yapılan yatırımlar

Rize'ye son 22 yılda 133 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Merkezi hakkında, "Biz 2071'e bakan bir ufukla bakıyor ve ona göre planlamalar yapıyoruz. Biz burayı 2026 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda üstyapı çalışmaları hakkında da kafa yormaya başladık" dedi.





Samsun'dan Sarp'a hızlı tren çalışmalarını başlattıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Muhtemelen önümüzdeki ay Ankara-Çorum arasının ihalesini yapacağız. Biz bunu hayata geçirdiğimiz zaman Doğu Karadeniz'deki 5 milyonun üzerindeki nüfusa hem yolculuk anlamında hem yük anlamında hitap edeceğiz" diye konuştu.





İkizdere-Ovit tüneli arasındaki 19 kilometrelik kesimin ihalesi bu sene yapılacak

İkizdere ile Ovit Tüneli arasındaki 19 kilometrelik kesimin ihalesini bu sene içerisinde yapmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Kırık Tüneli de Türkiye'deki kara yolu tünellerinin en zoru. Bir günde 20 santimetre ilerlediğimiz yerler var. Burası 35 kilometrelik Gölyurt Dağı'nı kısaltıyor. Muhtemelen 2026 yılını bulacak. Devamında da 3 bin kilometreye yaklaşan Dallıkavak Tüneli var. Burayı da inşallah önümüzdeki sene hizmete açıyoruz" dedi.





Salarha Tüneli açıldığı günden bu yana 7 milyon 610 bin aracın geçtiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yolu da yaklaşık 11 kilometre kısaltmıştır. Zamandan ve akaryakıttan ortalama 433 milyon lira, karbon emisyonundan da 7 bin 604 tasarruf sağlamışız" diye konuştu.







