Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Ağustosta havalimanı yolcu sayısı yüzde 1,9 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
'Yılın ilk 8 ayında 154 milyon 930 bin 677 yolcu havalimanlarımızı kullandı'
Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının, iç hatlarda 597 bin 622 ton, dış hatlarda 2 milyon 635 bin 831 ton olmak üzere, 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 11,6 artışla toplamda 3 milyon 233 bin 453'e ulaştığını bildirdi.
'İstanbul Havalimanı'nda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet verildi'
Dalaman, Bodrum ve Antalya'da yolcu sayıları
Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının 8 ayda toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcu taşıdığını ve bu sayının Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine denk geldiğini belirten Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustos ayında 2 bin 628, 8 aylık süreçte ise 18 bin 652 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti. Uraloğlu, "Ağustos ayında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı, iç hatlarda 12 milyon 400 bin 691, dış hatlarda ise 29 milyon 71 bin 876; uçak trafiği ise iç hatlarda 97 bin 420, dış hatlarda 182 bin 298 olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda bir milyon 327 bin 883, dış hatlarda 2 milyon 602 bin 96 olmak üzere, toplamda 3 milyon 929 bin 979 yolcuya, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda bir milyon 743 bin 387, dış hatlarda bir milyon 379 bin 109 olmak üzere, toplamda 3 milyon 122 bin 496 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 325 bin 217, dış hat yolcu sayısı 393 bin 768 olmak üzere, toplamda 718 bin 985 olarak gerçekleşti dedi.