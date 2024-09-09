Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Ağustosta havalimanı yolcu sayısı yüzde 1,9 arttı

"İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu. Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğine bakıldığında, iç hatlarda 9 bin 774, dış hatlarda 11 bin 694 olmak üzere toplamda 21 bin 468 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 832 bin 216, dış hatlarda 2 milyon 36 bin 130 olmak üzere toplamda 3 milyon 868 bin 346 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 4 artış gösterdi. 8 aylık sürede iç hatlarda 74 bin 703, dış hatlarda 85 bin 991 olmak üzere toplamda 160 bin 694 uçak trafiğine hizmet verildi. İç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda 14 milyon 343 bin 972 olmak üzere toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılı Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 7, yolcu trafiği ise yüzde 14 arttı"