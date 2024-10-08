Beyin göçü fırsatçılığı: Yurt dışında çalışma ilanlarıyla nitelikli eleman göçü özendiriliyor

Son dönemde birçok gencin yurt dışında çalışma merakı, işini ve yolunu uyduranlar için kazanç kapısına dönüştü. Almanya başta olmak üzere farklı ülkelere yerleşmek isteyenlere yönelik sözde danışmanlık firmaları türedi. Sosyal medya ve internet ilanları başta olmak üzere hemen her mecrada, ‘Almanya’da iş imkanı’, ‘Amerika’da yüksek kazançlı meslek’, ‘Fransa, bilgisayar yazılımcısı arıyor’ gibi asılsız ama birçok kişiyi cezbeden ilanlar yayınlanıyor.





30 BİN LİRAYI BULAN SÖZDE DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Sonrasında ise malum olacağı üzere mevzunun fırsatçılık kısmı başlıyor. Sözde danışmanlık ücretleriyle kim olduğunu bilmediğimiz kişiler, yurt dışında çalışmak için yardımcı olduklarını iddia ediyor. Hizmete göre 5 bin ila 30 bin lira arasında değişen fiyatlar söz konusu. Tabii ki bu rakamlar bizim ulaşabildiklerimiz. Siz daha fazlası veya azıyla da karşılaşabilirsiniz. Piyasada dönen paraları ve sözde firmaların nasıl çoğaldığını görmek için arama motoruna ‘Almanya’da iş imkanı’ yazmanız yeterli. Karşınıza çıkan vaatleri görünce gençlerin hayalleri, parası ve ülkenin geleceğiyle nasıl oynandığına tanık olacaksınız.





HAVALİMANINDAN EVE BIRAKAN BİLE VAR

İletişime geçtiğimiz bir internet sitesinin çalışanı, yurt dışında diplomaya uygun iş takibi ve sonrasındaki danışmanlık için 5.300 lira isterken; Hollanda’da şirket kurmak konusunda bu rakam, 20 bin liraya çıktı. Hemen belirtelim net ücret için randevu almanız isteniyor. Bazı şirketler de, gidilecek ülkenin havalimanından karşılama, kiralık ev bulmak için emlakçı ayarlama, ailesi olanlar için okul bulmaya yardımcı olmak gibi hizmetler verdiğini iddia ediyor. Ancak tahmin edileceği gibi hiçbiri size istihdam veya yüksek kazancı garanti etmiyor. İlgili ülkelerin reklamını yapıp içine biraz da hayal ekleyip danışmanlık bedeli alıyorlar.





GENÇLERİN HAYALLERİYLE OYNAYAN YALAN VAATLER

Randevu usulü, online bağlantılarla çalıştığını belirten sözde danışmanların kazancı kadar, buraya başvuran kişilerin hayalleriyle oynanması da önemli. Asıl tehlike ise binlerce meslek sahibinin gerçek dışı vaatlerle yurt dışına özendirilmesi olarak görülüyor. Sadece bu örnekte bile yüzlerce site, gençler başta olmak üzere ülkenin iş gücünü yurt dışı hayalleriyle adeta kandırıyor. Çünkü garanti ettikleri hiçbir şey yok. ‘Almanya’ya göç başvurusu’, ‘Avrupa’da çalışma imkanları ve iş ilanları’, ‘Yurt dışı girişimci koçluğu’, gibi yüzlerce başlıkta içerik bulabilirsiniz. Bu kadar fazla site ve sosyal medya ilanının olması bile piyasanın ne kadar kârlı olduğunu da gösteriyor.





KOLAY KAZANÇ PİYASASI