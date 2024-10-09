KOBi’lere güç katacak iş birliği

KOSGEB ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. KOSGEB çalışanları, finansal okuryazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları eğitimleri alacak.
KOBİ’leri katma değerli üretime yönlendiren ve gerçekleştirilen yatırımlara omuz veren KOSGEB, işletmelerin küresel rekabette ayakta kalmaları için yürüttüğü faaliyetlere hız verdi. KOSGEB, son olarak KOBİ’lere sunduğu finansal yönderlik hizmetinin etkisini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ‘Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü’ imzaladı.
100 BİN KOBİ’YE ZİYARET
2024-2028 Stratejik Plan dahilinde ‘dijital, yalın, erişilebilir ve küresel’ bir kurum olma vizyonuna sahip olan KOSGEB, erişilebilirlik bağlamında her hafta perşembe günü düzenli olarak KOBİ ziyaretleri gerçekleştiriyor. 2024 yılı içerisinde 100 binin üzerinde KOBİ ziyareti gerçekleştirilmiş olup yıl sonuna kadar bu sayının 200 bine ulaşması hedefleniyor. KOBİ ziyaretleri kapsamında KOSGEB ve diğer kurumların destekleri hakkında bilgilendirmeler yapılmasının yanı sıra dijitalleşme, yalınlaşma ve rekabetçi politikalar oluşturulması konularında da gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Bu yönlendirmeleri zengin ve güncel kılmak adına KOSGEB çalışanları pek çok eğitim programından faydalanıyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DESTEKLENECEK
KOSGEB çalışanlarının alacağı finansal okuryazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları eğitimleri sayesinde, KOBİ'lere finansal yönetim, girişim sermayesi, bütçeleme ve yatırım konularında daha etkin yönderlik sağlanacak. Böylece KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeleri desteklenecek ve ekonomik kalkınmaya katkıları artırılacak. Eğitim programlarının tamamlanmasıyla birlikte hâlihazırda destek programlarından faydalanan KOBİ'lerin finansal gelişimini takip eden KOSGEB çalışanları bilgilerini güncelleyerek işletmelerin mali performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olacak.
İşletmelere rehberlik hizmeti
- KOBİ’lere hem finansal destek hem de yönderlik hizmeti sunarak yanında olan KOSGEB, bu iş birliği ile KOBİ uzmanlarının, sermaye piyasaları alanındaki becerilerini güçlendirmeyi ve bu sayede işletmelerin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamasına katkı sunmayı amaçlıyor. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olan KOSGEB, ziyaretler ve eğitimler aracılığıyla KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda onların yanında olmaya devam ediyor.