KOBi’lere güç katacak iş birliği

KOBİ’lere hem finansal destek hem de yönderlik hizmeti sunarak yanında olan KOSGEB, bu iş birliği ile KOBİ uzmanlarının, sermaye piyasaları alanındaki becerilerini güçlendirmeyi ve bu sayede işletmelerin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamasına katkı sunmayı amaçlıyor. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olan KOSGEB, ziyaretler ve eğitimler aracılığıyla KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda onların yanında olmaya devam ediyor.