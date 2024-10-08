Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yatırımcı profili gençleşiyor

Yatırımcı profili gençleşiyor

Akın Ali Polat
04:008/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı.
Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı.

Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi dün Borsa İstanbul'da başladı. Etkinlikte konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığın bilinçli yatırım için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. TSPB Başkanı Pamir Karagöz de her 12 kişiden birinin pay senedi yatırımcısı haline geldiğini belirterek, "Yeni yatırımcıların önemli bir kısmı gençler ve kadınlardan oluşuyor" dedi.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) katkılarıyla dün başladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninde yaptığı konuşmada, reel sektör şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın konu başlıklarının finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, uzun vadeli yatırım araçları üzerine yoğunlaştığını bildirdi. Sermaye piyasalarındaki faaliyetlerin tüm haneleri etkilediğine değinen Gönül, yatırımcı eğitiminin ve finansal okuryazarlığın önemini vurguladı.


FİNANSAL EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığını ve bu artışın daha rasyonel kararlar alabilen yatırımcılar yetiştirilmesi açısından önem arz ettiğini ifade eden Gönül, "Finansal okuryazarlık başta olmak üzere yatırımcının eğitilmesi, bilinçlendirilmesi hepimiz için bir görev, bir sorumluluk oldu. Son yıllarda uğraş konularının başında yer alan finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılı finansal okuryazarlık için bir seferberlik haline geldi. 22 Mayıs tarihinde Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Finansal Okuryazarlık Platformu oluşturulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde lansmanı yapılmıştı" dedi.


TÜRKİYE'YE SERMAYE AKIŞI HIZLANACAK

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de ülkede her 12 kişiden birinin pay senedi yatırımcısı haline geldiği bilgisini verdi. Karagöz, yeni yatırımcıların önemli bir kısmının gençler ve kadınlardan oluşmasını önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Karagöz, ayrıca küresel merkez bankalarının faiz indiriminin Türkiye'ye yabancı yatırım girişini hızlandıracağına inandıklarını söyledi.




#yatırımcı
#etkinlik
#finans

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri