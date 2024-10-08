Yatırımcı profili gençleşiyor

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) katkılarıyla dün başladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninde yaptığı konuşmada, reel sektör şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın konu başlıklarının finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, uzun vadeli yatırım araçları üzerine yoğunlaştığını bildirdi. Sermaye piyasalarındaki faaliyetlerin tüm haneleri etkilediğine değinen Gönül, yatırımcı eğitiminin ve finansal okuryazarlığın önemini vurguladı.





FİNANSAL EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığını ve bu artışın daha rasyonel kararlar alabilen yatırımcılar yetiştirilmesi açısından önem arz ettiğini ifade eden Gönül, "Finansal okuryazarlık başta olmak üzere yatırımcının eğitilmesi, bilinçlendirilmesi hepimiz için bir görev, bir sorumluluk oldu. Son yıllarda uğraş konularının başında yer alan finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılı finansal okuryazarlık için bir seferberlik haline geldi. 22 Mayıs tarihinde Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Finansal Okuryazarlık Platformu oluşturulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde lansmanı yapılmıştı" dedi.





TÜRKİYE'YE SERMAYE AKIŞI HIZLANACAK

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de ülkede her 12 kişiden birinin pay senedi yatırımcısı haline geldiği bilgisini verdi. Karagöz, yeni yatırımcıların önemli bir kısmının gençler ve kadınlardan oluşmasını önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Karagöz, ayrıca küresel merkez bankalarının faiz indiriminin Türkiye'ye yabancı yatırım girişini hızlandıracağına inandıklarını söyledi.











