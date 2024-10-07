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Borsa haftaya yükselişle başladı: Hangi hisse kazandırdı?

Borsa haftaya yükselişle başladı: Hangi hisse kazandırdı?

10:217/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
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Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 yükselişle 9.155,77 puandan başladı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile spor oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,43 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.155,77 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.


En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile spor oldu.


Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 artışla 9.109,34 puandan tamamladı.


Küresel piyasalar

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasaların haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını ifade etti.


Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST
#Piyasalar
#Borsa İstanbul

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