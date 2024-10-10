İŞKUR 100 bin gence SMS ile iş buldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Açık alkollü içki satış belgesine sahip iş yerlerinde bulunan servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı. Buna göre, söz konusu iş yerlerinde bulunan bu materyallerin üzerinde, yalnızca piyasa arzına izin verilmiş marka, amblem veya logolar kullanılabilecek. Belirtilen nitelikte marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare ya da açıklamaya yer verilemeyecek. Aykırı servis materyali kullanımı, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezası uygulanacak.