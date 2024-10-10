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İŞKUR 100 bin gence SMS ile iş buldu

İŞKUR 100 bin gence SMS ile iş buldu

Mehmet Güney
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İŞKUR, bir alanda uzman olan ancak işi olmayan gençlere boş pozisyonları SMS ile bildiriyor. Kurum bu sayede 100 bin genci iş sahibi yaptı. Proje kapsamında son 3 yılda 700 bin gence ulaşıldı.

Bir alanda uzman olan ancak işi bulunmayan gençleri tespit ederek boş pozisyonları SMS ile ulaştıran İŞKUR, bu yöntemle 100 bin genci iş hayatına kattı. İŞKUR Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerini alarak 18-30 yaş arası gençlerin çalışıp çalışmadığını tespit ediyor. Meslek danışmanı tarafından tespit edilen gence sonrasında herhangi bir alanda uzmanlığı varsa kişiye özel mesaj gönderiyor.


700 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Edinilen bilgilere göre çalışmayan ve eğitim öğretim görmeyen 700 bin gence bu yolla ulaşıldı. Mesajda uzmanlık alanında istihdam olduğunu, nerede, hangi firma olduğu bilgileri yer alıyor. Genç, görüşmek isterse atılan mesaj üzerinden irtibata geçerek iş ilanına gidebiliyor. İŞKUR bu proje kapsamında son 3 yılda 700 bin gencin 100 binini işe yerleştirdi. Projede mesaj atılan gençlerin ise mesaj sonrasında işe görüşme oranının yüksek olduğu kaydedildi.



Teşvik edici içeriklere geçit yok: Alkollü içki servisinde yeni kısıtlamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Açık alkollü içki satış belgesine sahip iş yerlerinde bulunan servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı. Buna göre, söz konusu iş yerlerinde bulunan bu materyallerin üzerinde, yalnızca piyasa arzına izin verilmiş marka, amblem veya logolar kullanılabilecek. Belirtilen nitelikte marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare ya da açıklamaya yer verilemeyecek. Aykırı servis materyali kullanımı, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezası uygulanacak.


#işkur
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