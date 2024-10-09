500 sporcu vergi takibinde: Kazanmak yetmez

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek. Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışma-larımız devam edecek" dedi.