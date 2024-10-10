Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz

Yılmaz, "İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi. İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı." dedi.