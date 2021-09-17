Ekonomi Tüketici kredilerinde vade düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici kredilerinde vade düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Tüketici kredilerinde vade düştü
Tüketici kredisi için vade düzenlemesi geldi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.

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