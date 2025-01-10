Tüketiciler en çok bundan şikayetçi

"Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişle kararlı şekilde mücadele ederken bu firmaları afişe etmesi, açıklaması, yerinde uygulama ve bu alanda etkin mücadele örneği olmuştur. Tüketiciler, bu firmaları öğrenmeye ve alışverişlerinde boykot etmeye başladılar"