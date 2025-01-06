Otomotiv 2024’ü rekorlarla kapattı

Türk otomotivi 2024'ü satış rakamları ve ihracatta zirveye çıkarak rekorlarla kapattı. Sıfır araç pazarında 1,3 milyona yaklaşan iç pazarın yanında, 7 milyon adedi geçen ikinci el pazarı ve ilk kez 37,2 milyar dolar seviyesini gören ihracatla ekonominin en önemli aktörü olmayı sürdürdü.

ARALIKTA 170 BİN ADET SATIŞA ULAŞABİLİRİZ

Sektör için 2024’ün iyi bir yıl olarak noktalandığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Aralık ayında 160-170 bin adetlik bir satış beklentimiz var. Bu, sıfır kilometre araç pazarında 2023 yılı rekorunun kırılacağını gösteriyor. Bu pazarın güçlü yapısını bir kez daha kanıtlar nitelikte. Aralık ayında beklenen güçlü satış performansı hem pazarın genel dinamizmini hem de tüketici talebinin hâlâ canlı olduğunu ortaya koyuyor. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

2025’TE BÜYÜME SÜRECEK

Türkiye’de otomotiv sektörünün 2025 yılında da canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Yalçın, “Sıfır kilometre araç satışlarının 2025 yılında da 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. Elektrikli ve hibrit araç segmentinin artan cazibesi, sıfır kilometre araç pazarında büyümeyi destekleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Yıl boyunca markalar tarafından sunulan finansman destekleri, kampanyalar ve yerel üretim teşvikleri, pazarın canlı kalmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

KREDİLER İKİNCİ ELİ 9 MİLYONA ÇIKARABİLİR

İkinci el araç pazarındaki büyüme trendinin 2025 yılında da devam edeceğini ifade eden Hüsamettin Yalçın, “2025’te ikinci el satışlarının, talebin güçlü kalması ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Taşıt kredilerinin daha ulaşılabilir hale gelmesinin yanında, fiyat avantajı, daha hızlı erişim ve geniş araç seçeneği gibi faktörler, ikinci el araçlara olan ilgiyi sürdürecektir. İkinci el araç fiyatlarının artık normale dönmesiyle; sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın artması, ikinci el araçlara olan talebi artırabilir” ifadelerini kullandı.

İHRACATIN LİDERİ OTOMOTİV OLDU

Türk otomotiv sektörü tüm bunların yanında ihracatta da başarılı bir grafik izledi. İlk kez 37,2 miyar dolar seviyesine yükselen otomotiv ihracatında hibrit araçların teknolojik katma değerinin fazla olması da etkenler arasında yer aldı. Adet anlamında düşen ihracatta geçişler yılı olarak sektöre yansıyan tablonun üretime dönüşmesi ise başarıyı getiren diğer bir faktör oldu. 2 milyon adetlik kapasitesini yüzde 70 çalıştıran sektörün iç pazar satışları ise zayıf kaldı.







