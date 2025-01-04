"Bu noktada da hükümet olarak gece gündüz büyük bir çalışma içindeyiz. Sadece 2023 ve 2024 yılı devlet bütçesinden deprem bölgelerinin yeniden yapılanması, imarı noktasında 2,6 trilyon Türk lirası bir bütçe harcandı, bu rakam yaklaşık 75 milyar doları ifade ediyor ve bu hızla gidersek inşallah 1 yılı geçmeden çok büyük ölçüde hak sahiplerinin evlerine, iş yerlerine tamamen kavuşması mümkün olacak, bazı altyapı, üstyapı işleri bir müddet daha devam eder ama yeni dönemde Suriye ile ilgili ilişkiler noktasında yapacak çok işlerimiz var."