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Ekonomi

Tüketiciye 'güvence bedelsiz' abonelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren taslak çalışmasını kamuoyunun görüşüne sundu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:22 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

EPDK'nın taslak çalışmasına göre, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Bu durumda yeni taşınan kişiler sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek.

YABANCILARIN ÜCRETİNE ARTIŞ

Mevcut durumda mesken aboneleri, 680-1135 lira arasında güvence bedeli ödüyor. Yabancı uyruklu tüketicilerin aboneliklerini sonlandırmadan kullanım yerini terk etmeleri sonucu artan kalıntı borçlar nedeniyle EPDK, yeni bir önlem aldı. Taslak kabul edilirse, yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli yüzde 50 artırılacak. 24 ay boyunca düzenli ödeme yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri ise sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödemeyecek. Sonlandırılan perakende satış sözleşmeleri kapsamında unutularak talep edilmeyen güvence bedelleri, hak sahiplerine ulaştırılacak.



#EPDK
#Ekonomi
#Düzenleme
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