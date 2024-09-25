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Ekonomi
TÜMOSAN’dan genç mucitlere destek

TÜMOSAN’dan genç mucitlere destek

04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Halim Tosun ve Murat Mücahit Yentür
Halim Tosun ve Murat Mücahit Yentür

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye'nin en büyük yerli motor üreticisi TÜMOSAN arasında bilim ve teknoloji odaklı eğitim iş birliği protokolü imzalandı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin yapacakları inovatif çalışmalara katkı sağlamak ve yaptıkları çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve STK'lara ulaştırılması konusunda öncü olmak istedik" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) arasında bilim ve teknoloji odaklı eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Genç mücitlere bilim ve teknoloji odaklı eğitim desteği sağlanacak iş birliğinin imza töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, en büyük görevlerinin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti. TÜMOSAN'ın ev sahipliğinde güzel bir protokole imza attıklarını, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Sen Yeter Ki Yap’ projesi kapsamında iş birliği yaptıklarını dile getiren Yentür, şunları kaydetti: "Çocuklarımız, gençlerimiz yeter ki istesin. Biz onlar için elimizden gelenin ötesinde bütün imkanları onlara seferber edelim."


‘SEN YETER Kİ YAP’

‘TEKNOFEST Gençliği’ kavramının Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini ifade eden TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise bu kavramın altını doldurmanın önemine değindi. Tosun şunları kaydetti: "Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin yapacakları inovatif çalışmalara katkı sağlamak ve yaptıkları çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve STK'lara ulaştırılması konusunda öncü olmak istedik."

Geçen sene ilk ‘Sen Yeter Ki Yap’ programını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tosun, "Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 7 ana tema vardı, bu temaları azalttık ve 3 ana temaya düşürdük" dedi.




#tümosan
#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#ekonomi

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