Tünelin ucu Kalkınma Yolu

Türkiye, ihracat hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürürken bölgemizdeki gelişmeler de dış ticaret potansiyelini geliştirecek yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan Kalkınma Yolu Projesi'nde de mesafe alınmaya devam ediyor. Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak. Batık Tünel'in inşası hızla devam ediyor. Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu güneydeki Batık Tünel'in yapımının yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bu tünel deniz ile kara bağlantısını sağlayacak. Irak, bu tünelin, ticari mal taşımacılığında Orta Doğu ile Avrupa arasındaki en kısa koridor olmasını hedefliyor.
Kalkınma Yolu Projesi.
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2 saat önce