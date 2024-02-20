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Ekonomi

Tünelin ucu Kalkınma Yolu

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz ile kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in inşası hızla devam ediyor. Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu ülkenin en güneyindeki Batık Tünel'in yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı.

04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:52 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Kalkınma Yolu Projesi.
Kalkınma Yolu Projesi.

Türkiye, ihracat hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürürken bölgemizdeki gelişmeler de dış ticaret potansiyelini geliştirecek yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan Kalkınma Yolu Projesi'nde de mesafe alınmaya devam ediyor. Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak. Batık Tünel'in inşası hızla devam ediyor. Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu güneydeki Batık Tünel'in yapımının yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bu tünel deniz ile kara bağlantısını sağlayacak. Irak, bu tünelin, ticari mal taşımacılığında Orta Doğu ile Avrupa arasındaki en kısa koridor olmasını hedefliyor.




#Kalkınma Yolu Projesi
#Ekonomi
#Yatırım
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