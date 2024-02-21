Tur rehberliği yasa taslağı beklemede

Araç sahiplerine bir güzel haber de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim beklenirken, EPDK Başkanı Yılmaz, rafinerilerden marj oranlarında güncelleme yapılmasını istediklerini belirterek, "Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" dedi.