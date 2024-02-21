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Ekonomi

Tur rehberliği yasa taslağı beklemede

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:30 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri Kanunu'nda değişikliği içeren yasa teklifinin görüşmeleri askıya alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine alınmıştı. Tur operatörleri ve rehberlerinden gelen tepkiler üzerine, AK Parti Meclis Grubu sektör temsilcileriyle görüşme kararı aldı. Teklifin, kaygıları giderecek şeklilden yenilenmesi bekleniyor.

İSTİHDAM KAPISI OLACAK

AK Parti kaynakları, düzenleme ile yeni bir istihdam sahasının oluşturulacağını ifade ediyor. Ülke genelinde 13 bin 500 ila 16 bin arasında değişen rehber sayısının artırılmasının amaçlandığı yasa teklifine gelen itirazları değerlendiren AK Parti Grup Yönetimi, sektör temsilcileriyle bu hafta içinde görüşecek.



#Turizm
#Tur rehberi
#İstihdam
#Ekonomi
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