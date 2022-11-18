​Turizmde dünyaya örnek olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Bakan Ersoy, 12 bini aşkın firmanın 'güvenli turizm sertifikası’ almaya hak kazandığını, 2030’a kadar bütün konaklama tesislerinin çevreye duyarlı hale geleceğini söyledi. Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduğunu kaydeden Ersoy, 2022 yılı ocak-eylül döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 87 artışla 40,25 milyon kişiye çıktığını vurguladı.

GECELİK 90 DOLARA ÇIKTI

Turistlerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının 81,25 dolardan 90 dolara yükseldiğini belirten Ersoy, Kovid-19 sürecinden sonra turizmde yakaladıkları 'V' çıkışını sürdüreceklerini kaydetti. Ersoy, "2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Böylesine kapsamlı çalışmayı dünyada yapan ilk ülkeyiz. Çok yakında hayata geçecek programla dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız. Bu sayede turizm sektörü uzun vadede daha da güçlü bir hale gelecektir."

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Mehmet Nuri Ersoy

2 MİLYON YATAK KAPASİTESİ

Ülkemizde 2002 yılında belgeli toplam 9 bin 896 konaklama tesisi bulunmakta iken 2018 yılında bu sayı 12 bin 429'a, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla da 21 bin 83'e ulaşmıştır. Bu konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi 2002 yılında 804 bin 153 iken 2018 yılında 1,7 milyona ve 2022 yılı ekim itibarıyla da yaklaşık 1,9 milyona yükselmiştir.

TİYATRO İZLEYİCİSİ KATLANDI

2002'de 28 olan sahne sayımız 81'e, 1 milyon olan seyirci sayımız 2 milyona, 4 bin 63 olan temsil sayımız da 6 bin 863'e çıkmıştır. Tiyatrolarımızın seyirci sayısını yüzde 94 oranında artırmış olduk. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk'unun 1927'deki Osmanlıca baskısının tıpkıbasımının da yer aldığı, 203 eserin yayımlanması hedeflenmektedir.

Ayasofya'nın tarihi ziyaretçiye açılacak

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii'nde Mimar Sinan ve Gaspare Fossati döneminde yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra yapılan en geniş kapsamlı restorasyona bakanlık olarak titizlikle devam ettiklerini söyledi. Ersoy, “Sultanahmet'teki Osmanlı döneminin tarihi Tapu Binası'nın restorasyonunu ve teşhir tanzimini de çağdaş müzecilik anlayışı ile gerçekleştirerek İstanbul'un ve Ayasofya'nın eşsiz tarihini ziyaretçilere sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Bakan Ersoy, bakanlığının 2023 yılı bütçe teklifini, 16 milyar 505 milyon 839 bin TL olarak öngördüklerini bildirdi.