Turizmde rekor geliyor

2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

RUSLAR 3,6 MİLYON ZİYARETLE ZİRVEDE

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıraları paylaştılar.

TEMMUZDA ALMANLAR LİDER

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere (Birleşik Krallık) sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi.

60 MİLYON TURİSTLE 60 MİLYAR $ KAZANÇ

Türkiye'nin bu yıl 60 milyon turistle 60 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, 2023 yılının ilk altı ayında 22,9 milyon olan ziyaretçi sayısının, yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl 26 milyonun üstüne çıktığını, turizm gelirinin de 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştığını söylemişti. Bakan Ersoy, "Krizlere karşı bağışıklık kazanmış yeni bir turizm anlayışıyla hareket ederek Türk turizminde üst üste rekorlar kırmayı başardık. Eylül ayı itibarıyla turizmde büyüme sürecinin daha da hızlanacağını öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı.







