Turizmde yüzler gülüyor

Türkiye bu yıl turizmde, 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla yürüyor. İlk 6 ayda turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla, 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı.

Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen bu rakamların yakalandığını belirten Ersoy, toplanan ön veriler ışığında temmuz ayında geçen yıla göre ziyaretçi sayılarında

artış öngörüldüğünü söyledi. Ersoy, “Türkiye yıl sonu hedeflerine uygun olarak ilerliyor, hedefte bir sapma bulunmuyor” dedi.

GECELİK HARCAMA 100 DOLAR

Bakan Ersoy, turizm verilerinde ortalama kalış süreleri ve kişi başı gecelik harcamalara ilişkin, şu bilgileri verdi: “Geçen yılın aynı döneminde 10,5 olan gecelik konaklama 9,9 geceye geriledi. Kişi başı gecelik harcama yüzde 11,9 artarak 99,9 dolara yükseldi. Bu çok önemli bir rakam. 2017 yılına kadar kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şimdi 100 dolara yaklaştı.” Toplantının soru-cevap bölümünde Bakan Ersoy, günlük kiralık evlerle ilgili bir çalışma başlattıklarını duyurdu.

GÜNLÜK EVLERE VERGİ GELİYOR

Ersoy, şöyle devam etti: "Bu tarz kiralama yapanlara belgelendirme zorunluğu getirilecek, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirilmeleri istenecek. Buradan elde edilen gelire de belli oranlarda vergi uygulanacak. Mevzuatları şekillendiriyoruz, hepsi kayıtlı ekonomi haline getirilecek, günü birlik evlere karşı değiliz, sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Bu da bir turizm şeklidir, çok talebi var."

Ayasofya Camii ve Galata Kulesi restore edilecek

Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi ve Galata Kulesi’nde yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında da konuştu. İbadete açıldığından bu yana Ayasofya Camii’ni 21 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Ersoy, “Ayasofya’yla ilgili bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulunun çalışmaları doğrultusunda restorasyon çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar neticelenmeye başladı. Statikle ilgili çalışmalar tamamlandıkça depreme karşı güçlendirmeyle ilgili ikinci restorasyon aşamasına geçiliyor. Öncelikli olarak kurul onaylı restorasyon projesi doğrultusunda beton harç temizliği, kubbelerde eskiyen kurşun yüzler kaldırılacak, kubbenin altındaki çatlak ve yarıkların onarımıyla ilgili çalışma yapılacak. Sonra tekrar kurşun örtü onarılarak yerine monte edilecek” dedi.







