Ekonomi Turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı

Ekonominin lokomotif sektörlerinden turizme sağlanan kredi desteği 90 milyar lira seviyesine yaklaştı. Geçen yıl sonunda 82,9 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 6 milyar lira artış gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin 2019’da turizm alanındaki atağı, ekonomideki dengelenme sürecinin sağlıklı sürmesi ve faizlerdeki düşüş, bankaların turizm sektörüne kullandırdığı kredilerde de kendini gösterdi. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artış ve geleceğe yönelik pozitif beklentilerin yanı sıra kredi faizlerindeki düşüş, turizm alanında yatırım yapanları harekete geçirdi. Turizmcilerin yeni otel, restoran yatırımlarının yanı sıra renovasyon ve tefrişat işlerine hız vermesi, bankaların bu alanda kullandırdığı kredilere de yansıdı.

88,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörü turizm alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 9 ayda yüzde 7,2 artarak 88 milyar 883 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonunda 82,9 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 6 milyar lira artış gösterdi. Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını alan şehirler İstanbul ve Antalya oldu.

ANTALYA ARAYI KAPATIYOR

İstanbul ilk sıradaki yerini korurken, Antalya ise aradaki farkı her geçen yıl kapatıyor. Eylül sonu itibarıyla turizm alanındaki kredi stoku incelendiğinde, İstanbul, 34 milyar liralık kredi hacmi ve yüzde 38,3’lük payla liderliğini sürdürüyor. Türkiye’nin turizm merkezlerinin başında gelen Antalya ise 33,4 milyar liralık kredi stoku ve yüzde 37,6’lık payla ikinci sırada yerini aldı. Bu iki ili 6,6 milyar liralık kredi hacmiyle başkent Ankara takip etti.

İLK BEŞ YERİNİ KORUYOR

Turizm kentleri arasında Muğla 2,8 milyar lira ve İzmir 1,5 milyar lira düzeyindeki turizm kredisi ile ilk beş arasındaki yerini korudu. Geçen yıl sonunda İstanbul’un turizm alanındaki kredi hacmindeki payı yüzde 38,6, Antalya’nın yüzde 35,6 seviyesindeydi.

EN ÇOK DÜŞÜŞ MUĞLA’DA

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Turizm alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında 9 aylık dönemde kredi stokunun en fazla arttığı şehir 3,9 milyar lira ile Antalya oldu. Bu ili 2,1 milyar lirayla İstanbul ve 115,8 milyon lirayla Ankara takip etti. Muğla, kredi stokunun en çok düştüğü il olarak kayıtlara geçti. Bu ildeki kredi stoku 9 ayda 169,2 milyon lira düştü. Bu ili 114,6 milyon lirayla Kütahya ve 82,7 milyon lirayla Adana izledi.

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