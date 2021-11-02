Türk çayı 3 kıtada yeni ülkelere ulaşacak

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satış hedeflerine ulaşmak için yurt içi ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama atağı başlattıklarını söyledi.

Alim, "Şu ana kadar 120 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 150 bin ton kuru çay satışıdır. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dubai, Rusya, Almanya fuarlarına katılım sağladık. Bu fuarlar içerisinde Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında çeşitli ülkelerle çay satışı için bağlantılar kurduk” dedi.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim

"AZERBAYCAN VE ÖZBEKİSTAN'LA SATIŞ NOKTASINA GELECEĞİZ"

Azerbaycan ve Özbekistan ile kısa bir zaman dilimi içerisinde satış noktasına geleceklerini kaydeden Alim, “Bunun yanında İspanya, İngiltere, Gürcistan, Kanada, Tunus, Romanya, Kuveyt gibi ülkelerle de bağlantılarımız devam etmektedir. Karşılıklı maliyet görüşmeleri devam ediyor. Çaykur olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında ürettiğimiz çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" diye konuştu.