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Ekonomi

Türk ekonomisine güven artıyor

Türk ekonomisine artan güven kredi derecelendirme kuruluşlarının notuna da yansıdı. Türkiye’nin kredi notunu B+ olarak teyit eten S&P, görünümü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, atılan adımların karşılık bulduğunu söyledi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:06 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Moody’s yeni derecelendirmesini ise 15 Aralık’ta açıklayacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un (S&P) Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltmesini değerlindirdi. Şimşek, “Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program’ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız” dedi.


MOODY’S YÜKSELİŞ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu B3 durağan görünümlü olarak derecelendirdi. Moody’s son yaptığı derecelendirmede Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için pozitif olduğunu belirtti. Raporda ekonomide uygulanacak ortodoks sıkılaştırma politikalarına dikkat çekilerek kredi görünümünün yükseleceği sinyalini verdi. Raporda döviz rezervlerini yükselmesi, uygulanacak mali politikalar ve tasarruflar belirleyici olacak. Moody’s yeni derecelendirmesini ise 15 Aralık’ta açıklayacak.


FİTCH’TEN DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Fitch de son yaptığı değerlendirmede pozitif sinyal vererek Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit etmişti. Fitch Eylüldeki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu görünümünü 2 yıl sonra ‘negatif’ten ‘durağan’a çekmişti. Yaptığı not artırımını ise kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtması olarak belirtmişti. Fitch, 2021 yılının Aralık ayında not görünümünü negatife düşürmüş, geçen sene temmuz ayında da kredi notunu B+’dan B’ye indirmişti. Fitch de sıkı para politikaları çerçevesinde notu arttırabileceğini belirterek tahminlerinin üzerindeki rezerv artışı ve ortodoks ekonomi eğilimini duyurmuştu.


#Ekonomi
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#kredi notu
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