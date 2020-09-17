Türk firmalar 8 trilyonu aştı

Firmaların 2019 yılı aktif büyüklükleri 2019 yılında 8,6 trilyon lirayı buldu. İmalat sektörü 2,3 trilyon lira aktif büyüklükle ilk sırada yer aldı. Geçen yıl toplam brüt satış 8,2 trilyon lira, net satışlar ise 7,8 trilyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019’da toplam aktif büyüklüğü 8,6 trilyon lira(1,1 trilyon dolar), kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 6,1 trilyon lira, öz kaynakların toplamı 2,5 trilyon lira olarak kayıtlara geçti. İmalat sektörü 2,3 trilyon lira aktif büyüklükle birinci olurken, ikinci sırayı 1,8 trilyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü, 792,7 milyar lirayla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 492,8 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 358,7 milyar lirayla da mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

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İMALAT SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

İmalat sektörünün toplam aktif içindeki payı geçen yıl yüzde 27,1 ve öz kaynaklar içindeki payı yüzde 32 olarak gerçekleşti. İmalat sektörünün alt sektörlerinde gıda ürünleri imalatı, aktif içindeki payı yüzde 12,2, öz kaynak içindeki payı yüzde 12,3’le ilk sırada bulundu. Tekstil ürünleri imalatı yüzde 9,9, öz kaynak içindeki payı yüzde 10,2 ile ikinci, ana metal sanayi, aktif içindeki payı yüzde 9,4 öz kaynak içindeki payı yüzde 9,1 ile üçüncü oldu. İmalat dışı sektörlerin 2019’da toplam aktif içindeki payı yüzde 72,9 ve öz kaynaklar içindeki payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Eğitim sektörü 1,4 milyar lira ve gayrimenkul sektörü 1,2 milyar lira net zararla geçen yılı tamamladı. İnşaat sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için yüzde 7,3 oldu. İnşaat sektöründe alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 60,9, bina inşaatı yüzde 27,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

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DÖRT YIL SONRA YENİDEN DERLENDİ

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ortak çalışması neticesinde sektör bilançoları 2016’nı ardından yeniden kamuoyuna sunuldu. Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığınca derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanıldı.