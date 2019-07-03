Ekonomi Türk gıda ürünleri ABDde tanıtıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk gıda ürünleri ABD'de tanıtıldı

New York'ta yaşayan üç sosyal medya fenomeni, "Summer Fancy Food Show New York Fuarı"nda Türk ürünlerini tanıttı, Türk mutfağıyla ilgili düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi AA
Summer Fancy Food Fuarı'nda Türk gıda ürünleri tanıtıldı.
Summer Fancy Food Fuarı'nda Türk gıda ürünleri tanıtıldı.

Türk gıda ürünleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı'nda tanıtıldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk gıda firmaları, 23-25 Haziran'da "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" kapsamında gerçekleştirilen Summer Fancy Food Fuarı'na katıldı.

New York'ta yaşayan üç sosyal medya fenomeni, fuarda Türk ürünlerini tanıttı.

  • Organik zeytinyağı, bulgur, kuru meyve, kabuklu yemiş ve çikolata gibi ürünleri tadan fenomenler, Türk mutfağı hakkındaki fikirlerini de takipçileriyle paylaştı.

Fuarda özel olarak tasarlanan Türk kahvesi tadım alanı da ziyaretçilerini ilgisini çekti. Stantta Türk kahvesinin yanı sıra Türk lokumu ve çikolata ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, fuarlarda dijital kanalları etkin kullandıklarını belirtti.

New York'taki fuara 20 yıldır katıldığını vurgulayan Celep, "Ürün pazarlamada yöntemler çeşitleniyor. Sosyal medyada büyük takipçi sayılarına ulaşan fenomenler ile Türk gıdalarının tanıtımını yaptık. ABD'ye 2018 yılında 930 milyon dolara ulaşan ihracatımızı 2019 yılında 1 milyar doların üzerine taşımak istiyor. ABD gıda pazarı ithalata bağımlı olduğu için buraya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. EİB olarak yürüteceğimiz Turquality Projesi Ticaret Bakanlığımızın onayından geçti. Katma değerli gıda ürünleriyle ABD pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Celep, önümüzdeki günlerde "Turkey Discover the Potential - Potansiyelini Keşfet" logolu ikram aracıyla New York sokaklarında Türk gıda ürünlerinin tadımının yaptırılacağını kaydetti.

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