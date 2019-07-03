Türk gıda ürünleri ABD'de tanıtıldı

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Somali’nin bağımsız yılı kutlandı

Somali Milli Gün Resepsiyonu Türk ve Somali Devletinin üst düzey katılımcılarıyla kutlandı. Resepsiyona katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin bugüne kadar Somali’ye yaptığı insani ve kalkınma yardımlarının 1 milyar doları geçtiğini söyledi. 1 Temmuz Somali Milli Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon verildi.