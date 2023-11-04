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Ekonomi

Türk Lirası’na talep sürüyor

Türk Lirası mevduatlara yöneliş, büyüme oranlarına da olumlu yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre, 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 16,4 oldu. TL cinsi mevduatlarda 1 trilyon liraya yaklaşan artış kaydedildi. Yabancı mevduatlarda çözülme 4 milyar doları buldu.

Uğur Duyan
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:58 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Yılın üçüncü çeyreğinde, faiz artışları ve düzenlemeler Kur Korumalı hesaplardan Türk Lirası mevduata geçişi destekledi. TL mevduata olan talep artışı büyümeyi de tetikledi. 20 Ekim itibarıyla 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.


KKM’DEN ÇIKIŞ HIZLANDI

Enflasyon üzerinde risk oluşturan ve mayıs ayında yüzde 140 seviyesine ulaşan bireysel kredilerin kullanımı da azaldı. 20 Ekim itibarıyla bireysel kredi kullanımı yüzde 41,8’e geriledi. 25 Ağustos ve 20 Ekim arasını kapsayan dönemde TL mevduat hesapları 970 milyar lira artarken, yabancı para mevduatından 3,9 milyar dolar, Kur Korumalı hesaplardan 298 milyar lira çıkış yaşandı.


700 MİLYAR TL STERİLİZE EDİLDİ

Haziran ayından itibaren başlayan parasal sıkılaşma ve sadeleşme adımları ile TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin etkisiyle mevduat faizleri artışa geçti. 21 Temmuz ve 1 Eylül tarihlerinde yürürlüğe giren ve KKM mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artıran düzenlemeler ile yaklaşık 700 milyar lira likidite sterilize edildi.


#ekonomi
#Türk lirası
#Merkez Bankası
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