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Ekonomi

Türk müteahhitler bir adım önde

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Suudi Arabistan'ın hayata geçireceği 'Vizyon 2030' projesinin 3,3 trilyon dolarlık potansiyel barındırdığını ve bunun 1,6 trilyon dolarını inşaat sektörüne harcayacağını söyledi. Türk müteahhitlerin küresel başarıları sayesinde öne çıktığını belirten Asmalı, "Muhataplarımız bize, 'Farklı ülkelerden inşaat firmalarına ihtiyacımız var. En önemli partnerimiz olarak Türk firmalarını tercih ederiz' diyorlar" dedi.

04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:43 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MÜSİAD.
MÜSİAD.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesi kapsamında 3,3 trilyon dolarlık projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Muhataplarımız bize, 'Farklı ülkelerden inşaat firmalarına ihtiyacımız var. Bu anlamda, en önemli partnerimiz olarak Türk firmalarını tercih ederiz.' diyorlar. Çünkü, Türk müteahhitlik sektörü dünyanın birçok ülkesinde çok başarılı işlere imza atıyor" dedi.

MÜSİAD'DAN TAM YATIRIM ÇIKARMASI

Geçen hafta başı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen MÜSİAD Türk İhraç Ürünleri Fuarı'yla başlayan 27. Uluslararası İş Forumu (IBF), Medine'de ikili iş görüşmeleriyle devam etti. Müslüman iş insanları arasında "global bir iş ağı" kurma fikrinden yola çıkan platformun toplam 25 ülkeden 42 iş insanı derneğini bir araya getirdiğini ifade eden Asmalı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen IBF'ye Türkiye'den 300 civarı iş insanıyla geldiklerini kaydetti.

TİCARET SON 8 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Mahmut Asmalı, özellikle son iki yıldır, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin belirgin şekilde artış kaydettiğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2023 itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaşarak, son 8 yılın en yüksek rakamına çıktığını vurguladı. 2030 Vizyonu'na büyük önem verdiklerini belirten Asmalı, şöyle devam etti: "Bu kapsamda çok büyük yatırımlar planlıyorlar. Dolayısıyla 10 yıl boyunca burada, başta inşaat olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde çok büyük yatırımlar olacak. Bunun yaklaşık 1,6 trilyon doları, inşaat sektörüne, alt ve üst yapıya yönelik olacak."

Mahmut Asmalı

TÜM SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Suudi Arabistan'ın, merkezini Riyad'a taşıyan firmalara ciddi üretim destekleri verdiğini ifade ederek, "Sadece inşaatta değil, turizmden sağlığa, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çok büyük yatırım fırsatları var" dedi. Suudi Arabistan'ın kaynak yönetimi açısından projeksiyon değiştirdiğini, turizmin bu nedenle büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Asmalı, şunları kaydetti: Asmalı, iki ülkenin stratejik hedeflerinin orta vadede 10 milyar dolarlık, uzun vadede 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Suudi Arabistan'da, üretim kapasitesi ve yetişmiş insan gücüyle diğer ülkelere göre bir adım öne çıktığını vurguladı.



#MÜSİAD
#Müteahhit
#Ekonomi
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